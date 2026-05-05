05 мая, 14:12

В Москве задержан пособник мошенников после обмана женщины на 11 млн рублей

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полицейские задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве в отношении женщины. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин, его слова опубликованы на сайте ведомства.

Установлено, что аферисты позвонили 41-летней жительнице Сочи и представились сотрудниками госорганов. Сначала они получили от нее личные данные, а затем стали угрожать привлечением к ответственности за якобы финансирование противоправной деятельности.

Введенная в заблуждение россиянка, следуя инструкции злоумышленников, обналичила в банке 11 миллионов рублей, приехала в Москву и отдала деньги незнакомцу на Пресненской набережной, назвав кодовое слово.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Таганскому району на Рязанском проспекте задержали одного из подозреваемых – 28-летнего жителя Омской области", – добавил Васенин.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина забрал у потерпевшей денежные средства, конвертировал их в криптовалюту и отправил кураторам, получив за свои действия вознаграждение.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, фигурант отправлен в СИЗО. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям, а также устанавливают личности соучастников.

Ранее аферисты обманули в столице 76-летнего пенсионера на 71 миллион рублей. Он, введенный в заблуждение, снимал со счетов деньги, отправлял их фотографии и передавал средства злоумышленникам. Кроме того, по указанию куратора пожилой мужчина продал 2 автомобиля.

