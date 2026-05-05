05 мая, 14:41

Общество

В Соцфонде заявили, что большинство семей распоряжаются маткапиталом онлайн

Фото: depositphotos/zaktatyana​

Проводить операции с материнским капиталом онлайн предпочитают 85% родителей в России. Об этом заявил Социальный фонд РФ в своем канале в мессенджере МАХ.

Для этих целей, как подчеркнули в организации, были разработаны специальные сервисы на портале "Госуслуги". Они позволяют семьям подать заявление на использование сертификата по всем доступным направлениям.

Среди них Соцфонд выделил улучшение жилищных условий и ежемесячные выплаты, добавив, что по последним проводится расширенная проверка права семьи на получение средств.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал увеличить размер материнского капитала, ориентируясь на социальную норму жилья – 18 квадратных метров на человека.

Он отметил, что нынешний маткапитал неэффективен, так как его максимальный размер позволяет купить лишь 8 "квадратов", которые ниже соцнормы почти в 2,5 раза. В качестве еще одного аргумента сенатор добавил, что до 67% семей используют выплату для улучшения жилищных условий, что требует оценивать ее эффективность исходя из стоимости квадратного метра.

Материнский капитал в России могут разрешить тратить на покупку автомобиля

