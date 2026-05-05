Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 14:57

Транспорт

Станцию метро "Трубная" начали украшать к 9 Мая

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В Москве приступили к тематическому украшению станции Люблинско-Дмитровской линии метро "Трубная" к 9 Мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На платформе уже разместили георгиевские ленты и декоративные элементы, посвященные памятной дате.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, оформление "Трубной" к Дню Победы уже стало традицией. Специалисты третий год подряд украшают потолочный свод и создают для москвичей и туристов особую атмосферу.

Ранее на Арбатско-Покровской линии начал курсировать поезд в честь Дня Победы. Дизайн состава выдержан в оранжево-красных и голубых тонах, что символизирует мужество и единство народов страны. В оформлении также использовали праздничную символику, а в интерьере вагонов – фразы о Победе в Великой Отечественной войне.

Станцию метро "Трубная" в Москве украсили ко Дню Победы

Читайте также


транспортметрогородДень Победы

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика