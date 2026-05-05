Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 15:01

Город

Теплолюбивые птицы вернулись в авиарий Московского зоопарка

Видео: MAX/"Московской зоопарк"

С наступлением устойчивого тепла в Московском зоопарке открылся весенне-летний сезон в авиарии, сообщили в зоосаде столицы.

Просторная экспозиция расположена на старой территории на живописном берегу Большого пруда. Зимой здесь было представлено ограниченное количество птиц, однако в начале мая, когда суточная температура на улице поднялась выше плюс 5 градусов, обитатели вернулись в свои летние вольеры.

"Мы очень рады, что наконец наступила настоящая весна и наши фламинго, ибисы и журавли вернулись в свою любимую просторную "резиденцию" на берегу пруда. Теперь посетители снова могут ощутить себя частью дикой природы, гуляя по мостикам в окружении свободно летающих птиц", – поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Авиарий занимает площадь около 600 квадратных метров, высота потолков достигает примерно 6 метров. Для посетителей через всю территорию проложены два длинных мостика, с которых удобно наблюдать за пернатыми. Птицы свободно перемещаются по пространству, в том числе подходят к людям, сидят на балках под крышей или залетают прямо на мостики.

Для розовых фламинго к летнему сезону специально оборудовали пляжную полосу с мелким белым песком, чтобы птицам было комфортно передвигаться по берегу. Кроме того, в авиарии есть отдельный вольер для фенеков – пустынных лисиц, которые в дневное время предпочитают отдыхать.

С 1 мая Московский зоопарк продлил режим работы на один час. Теперь он открыт с 07:30 до 21:00. Войти на территорию можно через главный вход, а в Детский зоопарк – со стороны Садово-Кудринской улицы или со стороны станции метро "Баррикадная".

Московский зоопарк показал, как хорьки достают говядину из коробки

Читайте также


животныегород

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика