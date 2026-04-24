"Известия": мошенники обманули студента на 55 млн рублей в Санкт-Петербурге

Фото: 123RF.com/afalken

В Санкт-Петербурге студент отдал мошенникам деньги и украшения на сумму около 55 миллионов рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Утверждается, что юноше позвонила неизвестная, которая представилась медсестрой поликлиники и убедила его назвать ей код из СМС. После этого раздался звонок из "службы безопасности оператора" – молодому человеку сказали, что его аккаунт на портале "Госуслуги" взломан. Затем студент получил письмо, где говорилось о предоставлении доступа к счетам "террористу".

Позднее в преступной схеме появилась лжесотрудница Росфинмониторинга и человек, назвавшийся следователем. Он дал юноше сутки на то, чтобы некий "куратор" смог за него поручиться. В противном случае ему пригрозили взломом двери и обыском, указали журналисты.

По словам источника, студента круглосуточно контролировали – он включил камеру и демонстрацию экрана, а злоумышленница не позволяла ему отключаться и требовала согласовывать с ней все действия.

Аферисты убедили студента показать всю квартиру на видео и отправить на "сканирование" родительский сейф. Молодой человек обмотал его одеялом и отдал незнакомцу, обязавшись не отвечать на звонки родственников и выполнять указания собеседников в течение трех суток, говорится в материале.

Спустя время юноша заподозрил, что стал жертвой мошенников, и связался с семьей. Родители нашли сына в кафе – туда злоумышленники отправили его ждать дальнейших распоряжений.

Ранее похожая ситуация произошла в Москве. Там аферисты обманули 19-летнюю девушку на 17 миллионов рублей, воспользовавшись схемой "звонок из банка/"Госуслуг". Они вынудили ее выполнять их требования, пригрозив уголовной ответственность за якобы спонсирование запрещенной информации.