Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 17:28

Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк Анна рассказала, что чуть не лишилась имущества из-за мошенников

Фото: телеграм-канал "Анютиными глазками"

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как во второй раз за последние годы едва не лишилась имущества из-за мошенников, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал девушки.

По ее словам, к ней ежедневно приезжают курьеры, поэтому, когда ей в очередной раз позвонили, она ничего не заподозрила и продиктовала код из СМС.

Услышав радость собеседника, девушка поняла, что произошло, и у нее началась паническая атака. Вскоре на ее электронную почту начали приходить письма о том, что она якобы доверила незнакомцу управление всем своим имуществом.

В панике девушка догадалась позвонить менеджеру в банк, который успокоил ее, объяснив, что это мошенники, и ничего предпринимать не нужно. Злоумышленники еще пытались дозвониться до дочери Заворотнюк, но она уже не отвечала.

Ранее блогер Михаил Литвин потерял 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), пытаясь вернуть похищенный мошенниками аккаунт в соцсетях. Аферисты стали обещать подписчикам стримера большие заработки и оставляли ссылки, переходить по которым опасно.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

