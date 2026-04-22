Дочь Заворотнюк Анна рассказала, что чуть не лишилась имущества из-за мошенников

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как во второй раз за последние годы едва не лишилась имущества из-за мошенников, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал девушки.

По ее словам, к ней ежедневно приезжают курьеры, поэтому, когда ей в очередной раз позвонили, она ничего не заподозрила и продиктовала код из СМС.

Услышав радость собеседника, девушка поняла, что произошло, и у нее началась паническая атака. Вскоре на ее электронную почту начали приходить письма о том, что она якобы доверила незнакомцу управление всем своим имуществом.

В панике девушка догадалась позвонить менеджеру в банк, который успокоил ее, объяснив, что это мошенники, и ничего предпринимать не нужно. Злоумышленники еще пытались дозвониться до дочери Заворотнюк, но она уже не отвечала.

Ранее блогер Михаил Литвин потерял 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), пытаясь вернуть похищенный мошенниками аккаунт в соцсетях. Аферисты стали обещать подписчикам стримера большие заработки и оставляли ссылки, переходить по которым опасно.