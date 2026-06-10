Психолог Орехова: для борьбы с летней депрессией необходимо правильно питаться

10 июня, 10:11Общество
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Для преодоления летней депрессии нужно придерживаться здорового питания. Об этом News.ru сообщила психолог и кандидат экономических наук Милана Орехова.
По ее словам, следует насторожиться, если больше двух недель наблюдаются раздражительность, тревога, бессонница, потеря интереса к обычным делам, ощущение перегруза, апатия или резкие перепады настроения. Это летняя депрессия.
"Главное отличие от обычной усталости – состояние не проходит после выходных и начинает мешать жить. В таком случае важно не обесценивать себя фразой: "Летом стыдно грустить", а вернуть базу – сон, питание, воду, прохладу, понятный режим – и при необходимости обратиться к специалисту", – заявила эксперт.
Она подчеркнула, что человеку важно быть внимательным к себе.
Ранее психолог Анастасия Родина рассказала, что тревога – это естественная реакция организма на стресс, но в некоторых случаях она может стать постоянным фоном жизни и перерасти в хроническое состояние. Один из главных сигналов – частое и интенсивное беспокойство, которое появляется даже при отсутствии реальных причин.
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