21 апреля, 16:14

Столичный пенсионер отдал мошенникам рекордные 298 млн руб за месяц

Пенсионер из Москвы и его сожительница отдали мошенникам более 298 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В одном из мессенджеров 76-летнему мужчине предложили перейти по ссылке "по вопросам электроснабжения". После того, как он это сделал, ему начали поступать звонки о взломе личного кабинета якобы на портале "Госуслуги". Пенсионеру также прислали номер телефона для связи с "компетентными органами".

Затем с мужчиной связались лжесотрудники Росфинмониторинга и лжеправоохранители, которые убедили его в необходимости срочно снять все имеющиеся сбережения не только со счетов самого пенсионера, но и его сожительницы. Средства нужно было отдать для размещения на "безопасном счете".

Мошенники контролировали свою жертву в течение месяца – следуя их инструкциям, он снимал деньги со счетов в различных банках, покупал золотые монетки и слитки, которые в дальнейшем передавал курьерам, называвшим кодовые слова. Взамен пенсионер получал якобы банковские документы о приеме денег и ценностей.

В результате общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 298 миллионов рублей. В настоящий момент на контроле в Чертановской прокуратуре находится установление лиц, причастных к совершению мошенничества.

В ведомстве напомнили, что не нужно переходить по сомнительным ссылкам и устанавливать программы или приложения на телефон по просьбе звонящих, вне зависимости от того, кем они представляются.

"Если вам позвонил неизвестный и попросил снять деньги и передать их курьеру – не верьте, так действуют мошенники. Положите трубку", – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в преддверии сезона майских праздников мошенники начали массовую рассылку писем от имени крупных авиаперевозчиков и РЖД. В письмах гражданам предлагают выкупить билеты по специальному тарифу либо в срочном порядке подтвердить бронирование. Основной удар направлен на россиян, планирующих отпуск в ближайшие месяцы, особенно на семьи с детьми.

