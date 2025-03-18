Политолог назвала основные итоги переговоров Путина и Трампа

В рамках прошедших переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа президенты пришли к соглашению о создании экспертных групп двух стран для урегулирования конфликта в двустороннем режиме.

По мнению политолога Наталии Елисеевой, это свидетельствует о том, что ни европейская сторона, ни сама Украина пока не рассматриваются как участники процесса мирного урегулирования конфликта. Эксперт считает, что это говорит о недоверии к ним. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.