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18 марта, 21:15

Политика

Политолог назвала основные итоги переговоров Путина и Трампа

Политолог назвала основные итоги переговоров Путина и Трампа

Путин поддержал идею Трампа о 30-дневной паузе в ударах по инфраструктуре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 марта

Белый дом сообщил, что переговоры Трампа и Путина "идут хорошо"

Белый дом сообщил, что Трамп и Путин разговаривают уже около часа

Мишустин заявил о необходимости ускоренного развития инфраструктуры в регионах

Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа пройдут по обоюдной инициативе

Политологи назвали возможные темы беседы Путина и Трампа

Песков заявил, что предстоящий разговор Путина и Трампа состоится по обоюдной инициативе

Второй телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта

В рамках прошедших переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа президенты пришли к соглашению о создании экспертных групп двух стран для урегулирования конфликта в двустороннем режиме.

По мнению политолога Наталии Елисеевой, это свидетельствует о том, что ни европейская сторона, ни сама Украина пока не рассматриваются как участники процесса мирного урегулирования конфликта. Эксперт считает, что это говорит о недоверии к ним. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоДарья Тащина
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