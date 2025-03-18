Трамп заявил, что многие детали финального соглашения по Украине согласованы

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Многие из деталей будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине уже согласованы, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Тruth Social. Об этом сообщает "Радио 1".

"Многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются", – написал американский лидер.

Как отметил глава Белого дома, он очень ждет телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Ранее российский лидер заявлял, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако в этом вопросе есть некоторые нюансы. По мнению Путина, Киев может использовать временное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

Трамп выразил уверенность в том, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине, а в Белом доме заявили о близости достижения мира на Украине. Как считают в Вашингтоне, Россия и США находятся в "десяти ярдах" от заключения мирного соглашения.

Телефонные переговоры Путина и Трампа пройдут во вторник, 18 марта. Стороны могут поднять вопрос о принадлежности территорий в контексте украинского конфликта, а также вопрос контроля над АЭС.