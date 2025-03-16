Ушаков: РФ и США обсуждают подготовку возможной встречи Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Москва и Вашингтон обсуждают подготовку возможной встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого представлен в телеграм-канале репортера.

"Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого", – подчеркнул Ушаков.

Помощник президента РФ отметил, что контакты между представителями двух стран уже ведутся, однако пока не на уровне глав государств. Также, по его словам, встречу и телефонный разговор лидеров России и США можно организовать довольно быстро.

При этом Ушаков добавил, что он пока не может рассказать "ничего конкретного" о других деталях подготовки контактов Путина и Трампа.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с американским лидером. Трамп, в свою очередь, также выразил желание встретиться с российским президентом.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что с 12 февраля между президентами России и США не происходили контакты, которые можно было бы предать огласке.