Белый дом: РФ и США находятся "в десяти ярдах" от достижения мира на Украине

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Россия и США находятся в "десяти ярдах" от достижения мира на Украине – еще никогда стороны не были так близки к сделке, как сейчас. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Президент США Дональд Трамп твердо настроен на установление мира на Украине. При этом он готов задействовать некие рычаги давления, если разговор с Владимиром Путиным не оправдает ожиданий, предупредили в Белом доме.

"Но я не могу забегать вперед и оглашать решение по такому серьезному вопросу", – отметила Ливитт.

Забегать вперед в Белом доме не стали и в вопросе будущего президента Украины Владимира Зеленского. Однако Ливитт заверила, что итоги разговора Путина и Трампа будут опубликованы после его завершения.

Телефонные переговоры американского лидера с российским коллегой пройдут во вторник, 18 марта. Стороны могут поднять вопрос о принадлежности территорий, а также вопрос контроля над АЭС.

В это же время в МИД Германии призвали Трампа не идти на уступки Путину в ущерб Украине. В министерстве ФРГ также говорили о важности слаженных действий европейцев и американцев.

