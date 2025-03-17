Трамп заявил, что хочет поговорить с Путиным 18 марта

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом сообщает Reuters.

Трамп подчеркнул, что во время переговоров с Путиным он собирается поднять вопрос территорий в контексте украинского конфликта, а также вопрос контроля над АЭС.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил, что Россия и Соединенные Штаты в рамках контактов по Украине в том числе обсуждают вопросы, касающиеся Запорожской атомной электростанции и доступа к портам на Черном море.

Трамп заявлял, что процесс мирного урегулирования на Украине "идет хорошо". По его словам, несмотря на крайне сложную ситуацию, обсуждения с Путиным по возможному прекращению огня на Украине идут достаточно хорошо и регулярно.

Он также добавил, что его администрация получила позитивную реакцию от Москвы и Киева на предложение о временном прекращении огня. Тем не менее до завершения переговоров насчет урегулирования еще далеко, отметил Трамп.

В данный момент Москва и Вашингтон обсуждают подготовку возможной встречи Путина и Трампа. В Кремле отметили, что контакты между представителями двух стран уже ведутся, однако пока не на уровне глав государств.