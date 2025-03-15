Трамп опроверг слухи о долгом ожидании Уиткоффом встречи с Путиным

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Президент США Дональд Трамп назвал "больными дегенератами" СМИ, которые сообщали о длительном ожидании американским спецпосланником Стивом Уиткоффом встречи с Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил ждать более девяти часов моего глубокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа", – указал глава Белого дома.

По словам Трампа, ожидания не было, а информация СМИ является попыткой нанести унижение. Он отметил, что с российскими представителями состоялись и другие встречи, которые заняли время.

"С того момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как мы надеемся, очень хорошие!" – добавил президент США.

Как ранее писали СМИ, Уиткофф ждал восемь часов перед тем, как встретиться с Путиным. Ему пришлось дожидаться окончания переговоров президента РФ с белорусским лидером Александром Лукашенко. Сама встреча с Путиным прошла, когда уже стемнело, за закрытыми дверями, сообщали журналисты.

Спецпосланник Трампа посетил Москву 13 марта с целью призвать Россию стать участником переговоров о прекращении огня на Украине. Кроме того, российской стороне должны были передать информацию об итогах встречи представителей США и Украины в Джидде.

Путин встретился с Уиткоффом и через него передал главе Белого дома информацию, а также дополнительные сигналы по поводу возможного перемирия на Украине.

