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Трамп сообщил, что получил "хорошие ответы" от Украины и РФ на прекращение огня
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация получила позитивную реакцию от Москвы и Киева на предложение о временном прекращении огня. Об этом он заявил во время выступления в Министерстве юстиции США.
"У нас были очень хорошие обсуждения по этому поводу. Мы получили несколько очень хороших ответов", – приводит ТАСС слова американского лидера.
Одновременно с этим Трамп подчеркнул, что, несмотря на достаточно хорошие новости по Украине, до завершения переговоров насчет урегулирования еще далеко.
Ранее в Москве состоялась встреча российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что через дипломата Путин передал главе Белого дома информацию, а также дополнительные сигналы по поводу возможного перемирия на Украине, которое ранее предложила американская сторона.
Трамп позднее сообщал, что попросил Путина пощадить окруженные силы ВСУ. По его словам, украинские солдаты "пребывают в очень плохом и уязвимом положении". После этого Путин гарантировал жизнь и достойное обращение сложившим оружие солдатам ВСУ в Курской области.
Путин прокомментировал предложение Вашингтона и Киева по прекращению огня на Украине