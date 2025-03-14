Ушаков заявил, что Путин внимателен ко всем вопросам в ходе диалога с США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе диалога с администрацией президента США. Об этом заявил помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"Я хотел бы подчеркнуть, что президент России внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией. И еще раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов", – приводятся его слова в телеграм-канале Кремля.

Помощник российского лидера напомнил, что Путин положительно отреагировал на просьбу Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ.

Вечером 13 марта в Москве состоялась встреча российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что через дипломата Путин передал главе Белого дома информацию, а также дополнительные сигналы по поводу возможного перемирия на Украине, которое ранее предложила американская сторона.

Трамп позднее сообщал, что попросил Путина пощадить окруженные силы ВСУ. По его словам, украинские солдаты "пребывают в очень плохом и уязвимом положении". После этого Путин гарантировал жизнь и достойное обращение сложившим оружие солдатам ВСУ в Курской области.