Кабмин утвердил создание особых экономических зон в трех регионах

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Новые особые экономические зоны (ОЭЗ) построят в Московской, Вологодской и Новосибирской областях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях", – говорится на сайте кабмина.

Резидентами ОЭЗ промышленно-производственного типа "Вологодская" станут шесть компаний, которые будут выпускать мебель, подшипники, амальгамные лампы низкого давления, металлургию, домокомплекты и деревянные стройматериалы.

Суммарный объем инвестиций превысит 8,7 миллиарда рублей. Также благодаря этому в регионе появится 788 новых рабочих мест.

Вторую особую экономическую зону создадут на территории двух районов недалеко от Новосибирска, где планируют начать работать пять компаний, которые привлекут более 9,2 миллиарда рублей инвестиций и создадут свыше 700 новых рабочих мест.

На юге Подмосковья возведут ОЭЗ "Большой Серпухов".

"Там планируется реализовать семь инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений более 8 миллиардов рублей и создать почти 900 новых рабочих мест", – отметило правительство.

Кроме того, инвесторы планируют наладить выпуск лекарств, автономных устройств пожаротушения, систем дезинфекции и стерилизации медприборов, а также отечественного оборудования для исследования ДНК.

Ранее в ОЭЗ "Технополис "Москва" вошли еще четыре производственные площадки. К входившим в него площадкам "Печатники", "Алабушево", "Руднево", "МИЭТ", "Микрон", "Ангстрем" добавились "Хруничева", "Красная Пахра", "Карачаровский механический завод" и "Толстопальцево". Эти расширения позволят создать новые рабочие места и будут способствовать решению задачи обеспечения технологического лидерства России.

