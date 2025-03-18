Песков рассказал, что эмоциональные ожидания от разговора Путина и Трампа понятны

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Эмоциональные ожидания от телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа понятны, однако эти переговоры станут одним из диалогов в цепи налаживания контактов по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это сложная, кропотливая работа, ответственная. Работа на высшем уровне", – добавил пресс-секретарь президента России.

По его словам, разговор состоится по обоюдной договоренности государств. Вместе с тем Песков отметил, что глобальное переустройство и "новая Ялта" не станут темами разговора Путина и Трампа.

Кроме того, заявил пресс-секретарь главы России, Кремль проинформирует о результатах переговоров президентов "наилучшим образом".

Разговор Путина и Трампа пройдет 18 марта в районе 16:00–18:00 по московскому времени, ранее уточнял Песков. По его словам, переговоры будут продолжаться столько, сколько это необходимо.

Также представитель Кремля отметил, что в ходе разговора лидеры стран обсудят нормализацию российско-американских отношений, а также урегулирование ситуации на Украине.

Кроме того, Москва и Вашингтон обсуждают подготовку возможной встречи Путина и Трампа, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что представители двух стран проводят контакты по этому вопросу, однако обсуждение на уровне глав государств пока не ведется.