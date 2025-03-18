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18 марта, 15:15

Политика

Политологи назвали возможные темы беседы Путина и Трампа

Политологи назвали возможные темы беседы Путина и Трампа

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Предстоящий телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 18 марта. Политологи предполагают, что на повестке дня окажутся не только текущие международные вопросы, но и темы, представляющие личный интерес для Трампа.

Одним из ключевых вопросов может стать распределение активов на Украине, включая месторождения редкоземельных элементов. Эксперты также не исключают, что в ходе разговора могут быть затронуты темы, связанные с энергетикой, безопасностью и двусторонними отношениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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