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18 марта, 11:15

Происшествия

МИД РФ назвал прошедшую неделю самой кровавой по числу убитых ВСУ жителей

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Прошедшая неделя стала самой кровавой по числу убитых и раненных Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей с начала года. Об этом посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, всего от обстрелов пострадали 152 мирных жителя.

"Ранены 127 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, погибли 25 человек. По мирным целям на российских территориях ВСУ выпустили не менее 1 827 боеприпасов", – написал Мирошник.

10 марта ВСУ атаковали торговый центр "Добрыня" в Курской области. В результате удара погибли пять человек, в том числе женщины и ребенок. Несколько человек были ранены. Следователи возбудили дело о терроризме по факту произошедшего.

Через несколько дней, 12 марта, ВСУ нанесли удар по комбикормовому заводу, расположенному в селе Козыревка Большесолдатского района. Погибли четыре сотрудника предприятия, среди которых были трое мужчин и одна женщина. Также было разрушено здание одного из цехов.

Кроме того, правоохранители начали расследование после атаки ВСУ здания краеведческого музея в Курской области. В результате удара погибла сотрудница учреждения, еще двое сотрудников получили различные травмы. Само здание музея было уничтожено.

Ранее Мирошник сообщил, что более подробные данные о военных преступлениях в Курской области будут оглашены после того, как украинские пленные дадут детальные показания. Мирошник подчеркнул, что необходимо посадить на скамью подсудимых всех ответственных.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия
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