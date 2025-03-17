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Наемники из Польши и "Грузинского национального легиона" (признан в РФ запрещенной террористической, экстремистской организацией) отличаются наибольшими зверствами в Курской области. Об этом телеканалу "Россия 24" заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, в регионе отмечается присутствие иностранцев, говорящих на польском, французском, английском языках – имеются показания людей, эвакуированных с освобожденных территорий.

"Как раз они упоминают о том, что особыми зверствами отличались поляки, отличались представители "Грузинского легиона", и ряд иностранцев, которые выполняли просто какие-то менеджерские функции, больше управляя информационными потоками", – сказал Мирошник.

Он также добавил, что более подробные данные о военных преступлениях в Курской области будут оглашены позднее, так как сейчас украинские пленные дают детальные показания. Мирошник подчеркнул, что необходимо посадить на скамью подсудимых всех ответственных.

"По мере возможности оглашения этой информации, мы действительно будем ее передавать, по крайней мере, на международной площадке", – отметил дипломат.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту совершения ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения в Курской области. Это произошло не позднее февраля 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района, когда были убиты трое мирных жителей.

Кроме того, правоохранители начали расследование после атаки ВСУ здания краеведческого музея. В результате удара погибла сотрудница учреждения, еще двое сотрудников получили различные травмы. Само здание музея было уничтожено.