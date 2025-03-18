Служебный автобус наехал на взрывное устройство в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Служебный автобус наехал и подорвался на взрывном устройстве около села Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в результате ЧП пострадали три человека. Двух женщин и мужчину, которые получили баротравмы, доставили в районную больницу. После оказания помощи их отпустили домой.

"Транспортное средство получило повреждения. Оперативные службы работают на месте", – добавил Гладков.

Ранее два мальчика 7 и 10 лет и их мама были госпитализированы после атаки беспилотников ВСУ на город Губкин в Белгородской области. У младшего ребенка врачи диагностировали осколочные ранения рук и ног, а у второго – баротравму. Их состояние остается удовлетворительным. При этом их мама находится в тяжелом состоянии.

Также ВСУ атаковали Суджанский район FPV-дронами. Там пострадали четверо мужчин, которых транспортировали в Курскую областную клиническую больницу. Также ВСУ совершили обстрел слободы Белой в Беловском районе. Снаряды попали в здание администрации и соседние постройки, из-за чего были выбиты окна и поврежден фасад строений.

