Двое детей и женщина госпитализированы после атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два мальчика 7 и 10 лет и их мама госпитализированы после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Губкин в Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Город был атакован беспилотником самолетного типа ночью, уточнил губернатор. По его данным, у 7-летнего ребенка врачи диагностировали осколочные ранения рук и ног, а у 10-летнего – баротравму.

Оба мальчика в настоящий момент находятся в Старооскольской окружной детской больнице. По оценкам врачей, их состояние остается удовлетворительным. При этом их мама находится в тяжелом состоянии. Она получила множественные осколочные ранения, с которыми ее госпитализировали в Губкинскую ЦРБ.

"Повреждено частное домовладение", – добавил Гладков.

Кроме того, в результате ночных атак ВСУ на Белгородскую область пострадала жительница села Долгое Белгородской области, на дом которой беспилотник сбросил взрывное устройство.

Пострадавшую с осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в районную больницу. После оказания необходимой помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Сам дом был поврежден в результате атаки БПЛА.

