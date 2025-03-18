Один человек находится в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Белгород

Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"

Один житель Белгорода получил минно-взрывные травмы в результате атаки украинских беспилотных аппаратов (БПЛА) на регион. По уточненным данным, это единственный пострадавший в ходе инцидента. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"По поступившей обновленной информации от медицины катастроф, в Белгороде один пострадавший. У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья", – написал Гладков.

Губернатор уточнил, что медики сейчас проводят операцию мужчине, после чего его госпитализируют в отделение реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

Ранее Гладков сообщал, что два мирных жителя пострадали при атаке украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район. Атака ВСУ произошла поздно вечером 17 марта.