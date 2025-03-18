Al Arabiya: премьер правительства ХАМАС погиб при атаках Израиля по Газе

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Фактический премьер-министр правительства в секторе Газа, которое курировалось радикальным палестинским движением ХАМАС, Иссам ад-Даалис погиб из-за израильских авиаударов. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, снаряд попал в дом, в котором в тот момент находился ад-Даалис. Кроме того, в результате израильской бомбардировки был убит замглавы МВД в правительстве ХАМАС в Газе Махмуд Абу Ватфа, уточнил телеканал.

При этом официальных комментариев со стороны группировки пока не поступало.

Ночью 18 марта Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в Газе. Как писали СМИ, поводом для этого стал отказ радикалов от предложения США по продлению перемирия.

Согласно сведениям Минздрава анклава, число погибших из-за бомбардировок увеличилось до 310. Также журналисты рассказывали о сотнях раненых и пропавших без вести.