Число погибших при бомбардировках Израилем сектора Газа выросло до 310

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Количество погибших в результате бомбардировок Израилем сектора Газа выросло до 310 человек. Об этом сообщили в Минздраве анклава, передает телеканал Al Jazzera.

"Число погибших увеличилось до 310, сотни раненых и пропавших без вести в результате налетов израильского врага на сектор Газа", – сказано в сообщении.

Ранее телеканал сообщал, что число жертв серии израильских налетов на сектор Газа выросло до 232 человек. Среди погибших много женщин и детей, отмечали журналисты.

Между тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила инструкции по гражданской обороне для жителей приграничных с сектором Газа районов из-за возобновления боевых действий. В рамках изменений пограничные районы перейдут от полного уровня активности к ограниченному, что не позволит вести образовательную деятельность в школах.

Ночью 18 марта Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По данным СМИ, поводом для этого стал отказ группировки от предложения США по продлению перемирия.