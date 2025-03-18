Al Jazeera: 232 человека погибли от ударов Израиля по сектору Газа

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Число жертв серии израильских налетов на сектор Газа выросло до 232 человек передает катарский телеканал Al Jazeera.

Журналисты указали, что среди погибших много женщин и детей.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила инструкции по гражданской обороне для жителей приграничных с сектором Газа районов из-за возобновления боевых действий. В рамках изменений пограничные районы перейдут от полного уровня активности к ограниченному, что не позволит вести образовательную деятельность в школах.

Ночью 18 марта Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По данным СМИ, поводом для этого стал отказ группировки от предложения США по продлению перемирия.