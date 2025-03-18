Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 07:13

Политика
Главная / Новости /

Al Jazeera: 232 человека погибли от ударов Израиля по сектору Газа

Число погибших от авиаударов Израиля по сектору Газа превысило 230 – СМИ

Фото: AP Photo/Abdel Kareem Hana

Число жертв серии израильских налетов на сектор Газа выросло до 232 человек передает катарский телеканал Al Jazeera.

Журналисты указали, что среди погибших много женщин и детей.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обновила инструкции по гражданской обороне для жителей приграничных с сектором Газа районов из-за возобновления боевых действий. В рамках изменений пограничные районы перейдут от полного уровня активности к ограниченному, что не позволит вести образовательную деятельность в школах.

Ночью 18 марта Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По данным СМИ, поводом для этого стал отказ группировки от предложения США по продлению перемирия.

Трамп пригрозил ХАМАС ликвидировать всех, кто не покинет сектор Газа

Читайте также


Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика