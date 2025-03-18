ХАМАС: Израиль несет всю ответственность за нарушение прекращения огня

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Палестинское движение ХАМАС потребовало возложить на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху полную ответственность за нарушение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на коммюнике движения сообщает РИА Новости.

ХАМАС также призвал Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества "взять на себя историческую ответственность, поддержав стойкость и мужественное сопротивление нашего палестинского народа и разорвав жестокую блокаду сектора Газа".

Кроме того, движение обратилось к ООН и Совету Безопасности ООН с призывом срочно собраться для принятия резолюции, которая обяжет Израиль прекратить агрессию и соблюдать резолюцию 2 735, предусматривающую прекращение боевых действий и вывод войск со всей территории сектора Газа.

Ранее в ночь на 18 марта СМИ сообщили, что Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа. Поводом для возобновления операций стал тот факт, что ХАМАС отверг предложения США о продлении перемирия, говорилась в материалах.

По данным журналистов, число жертв серии израильских налетов на сектор Газа выросло до 232 человек. Отмечается, что среди погибших много женщин и детей.