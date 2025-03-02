США планируют ускорить доставку оборонной помощи Израилю на 4 млрд долларов

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Госсекретарь США Марко Рубио подписал декларацию для ускорения доставки оборонной помощи Израиля на сумму около 4 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Данное решение отменяет частичное эмбарго прошлой администрации США экс-президента Джо Байдена. Рубио назвал установленные тогда условия и ограничения военной помощи Израилю необоснованными и политизированными.

"Администрация (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа продолжит использовать все доступные инструменты для выполнения давних обязательств Америки по обеспечению безопасности Израиля, включая средства противодействия угрозам безопасности", – отметил Рубио.

Ранее госсекретарь США заявил, что мир в секторе Газа не будет достигнут, пока палестинское движение ХАМАС остается силой, способной управлять анклавом и угрожать Израилю. Он отметил необходимость "искоренения" ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что однозначная поддержка со стороны США поможет Израилю в короткие сроки достичь целей войны в Газе. По его словам, речь идет в том числе об освобождении заложников.