Нетаньяху заявил, что поддержка США позволит Израилю быстрее достичь своих целей в Газе

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Однозначная поддержка со стороны США поможет Израилю в короткие сроки достичь целей войны в Газе, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит ТАСС.

При этом речь идет в том числе об освобождении заложников, подчеркнул политик. Кроме того, израильская сторона стремится уничтожить радикальное движение ХАМАС, военный и управленческий потенциал организации.

По словам Нетаньяху, страна также добьется, чтобы "Газа никогда больше не представляла угрозы Израилю".

Ранее израильский лидер подчеркивал, что президент США Дональд Трамп "полностью согласен" с такой позицией Израиля, а также с тем, что "движения ХАМАС в Газе не будет".

Кроме того, Нетаньяху указывал, что США не нужно отправлять своих военнослужащих в сектор Газа для борьбы с радикальным палестинским движением, так как эта задача лежит на Израиле.