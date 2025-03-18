Axios: Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа

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Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщает портал Axios.

Отмечается, что решение о возобновлении операций было принято после того, как ХАМАС отверг предложения США о продлении перемирия.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также подтверждает, что в настоящее время наносятся массированные авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ХАМАС обвинил израильские власти в уклонении от выполнения соглашения о прекращении огня в Газе. Движение отметило, что "продолжающиеся израильские манипуляции" не смогут вернуть заложников, а напротив, подвергнут их жизни опасности.

Позже армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты из-за отказа ХАМАС принять новый план США. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями, если движение не согласится на данную схему.