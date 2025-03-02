Израиль остановил ввоз гуманитарной помощи в Газу после отказа ХАМАС принять план США

Фото: ТАСС/Алзаанин Хасан

Армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Журналисты сослались на соответствующее заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

При этом подчеркивается, что причиной прекращения поставок гуманитарных грузов стал отказ радикального палестинского движения ХАМАС принять предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для дальнейшего ведения переговоров.

Его инициатива предполагает, что режим прекращения огня в анклаве будет продлен на периоды Рамадана и Песаха. Уиткофф предложил соответствующий план, придя к выводу, что на данном этапе не представляется возможным преодолеть разногласия между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для завершения конфликта.

При этом сам Израиль ранее согласился на эту инициативу. В ответ на это ХАМАС обвинило израильские власти в уклонении от выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

