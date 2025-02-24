JP: ХАМАС может освободить больше израильских заложников, чем предусмотрено

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Израиль предполагает, что радикальное палестинское движение ХАМАС может согласиться освободить больше заложников, чем предусмотрено текущим этапом соглашения о перемирии в Газе. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post (JP).

"ХАМАС в настоящее время заинтересован в продолжении сделки. Это отвечает их интересам. Они хотят, чтобы в Газу поступало больше гуманитарных конвоев и тяжелой техники, и не желают быть стороной, которая приведет к срыву соглашения на данном этапе", – заявил израильский чиновник.

Согласно информации издания, сейчас обсуждается возможность продления первой фазы соглашения после истечения 42 дней. В рамках продления предполагается освобождение четырех мужчин-заложников, а также других тяжелораненых в обмен на продолжение перемирия во время Рамадана.

Между тем Израиль заявил, что не выпустит палестинцев из тюрем, пока ХАМАС не отменит "унизительные" церемонии, сопровождающие освобождение израильских заложников в Газе.

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 19 января. 15 февраля палестинские радикалы передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста нескольких заложников, включая россиянина Александра Труфанова. В МИД РФ выразили признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с российским заложником.

