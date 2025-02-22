Израильским военным передали еще троих освобожденных в Газе заложников

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Еще троих освобожденных в секторе Газа заложников передали военным Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные армии еврейского государства.

"Трое возвращающихся заложников в настоящий момент в сопровождении сил специального назначения Армии обороны Израиля и сил Службы общей безопасности направляются на израильскую территорию, где они пройдут первичный медицинский осмотр", – сообщили представители ЦАХАЛ.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. При этом в США считают, что мир в секторе Газа не будет достигнут, пока движение ХАМАС остается силой, способной управлять анклавом и угрожать Израилю.

Однозначная поддержка со стороны США поможет Израилю в короткие сроки достичь целей войны в Газе, заявил, в свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

