Sky News Arabia: ХАМАС готово передать контроль над сектором Газа

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Радикальное палестинское движение ХАМАС выразило готовность передать управление сектором Газа Палестинской национальной администрации. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник.

Вместе с тем в ХАМАС выдвинули условия для передачи власти, состоящие в сохранении рабочих мест для сотрудников в новой администрации либо отправкой их на пенсию с гарантиями выплат.

По информации журналистов, группировка приняла решение о передаче власти после серьезного давления со стороны Египта во время последних переговоров в Каире.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что мир в секторе Газа не будет достигнут, пока движение ХАМАС остается силой, способной управлять анклавом и угрожать Израилю. Глава Госдепа отметил необходимость "искоренения" ХАМАС.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил переговорной группе поехать 17 февраля в Каир для того, чтобы обсудить последующую реализацию первого этапа соглашения о прекращении огня и обмене заложников в секторе Газа.

После этой встречи израильская делегация получит инструкции по поводу продолжения взаимодействий о реализации второго этапа сделки о прекращении огня в анклаве.