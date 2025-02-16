Власти Израиля заявили, что в Газе по-прежнему находятся 73 заложника

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Члены палестинской радикальной группировки ХАМАС продолжают удерживать в заложниках 73 человека в секторе Газа. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Он отметил, что некоторые из этих заложников уже погибли. В рамках первого этапа соглашения до сих пор были освобождены 19 заложников, Тель-Авив ожидает возвращение в Израиль еще 14 заложников, подчеркнул Гендельман.

"Израиль несет моральное и этическое обязательство сделать все возможное, чтобы вернуть домой каждого из них, до последнего", – цитирует чиновника ТАСС.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. При этом 10 февраля группировка отложила процесс освобождения заложников, сославшись на нарушения израильской стороны соглашения.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить бои в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.

Так, 15 февраля палестинские радикалы передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста нескольких заложников, включая россиянина Александра Труфанова. В МИД РФ выразили признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с российским заложником.