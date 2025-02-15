Посол РФ в Израиле Викторов поприветствовал освобождение трех израильских заложников

Фото: ТАСС/АР/Abdel Kareem Hana

Россия приветствует освобождение россиянина Александра Труфанова и двух других израильских заложников из сектора Газа в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

"Несмотря на все трудности, они (заложники. – Прим. ред.), наконец, смогут воссоединиться со своими близкими. Особое удовлетворение вызывает то, что среди освобожденных – имеющий также гражданство России Александр Труфанов, ради вызволения которого нами были приложены все возможные усилия", – приводит слова посла пресс-служба диппредставительства РФ в Израиле.

Викторов подчеркнул, что российские дипломаты в ближневосточном регионе совместно с властями Израиля и другими заинтересованными сторонами делали все необходимое для решения данного гуманитарного вопроса. По его словам, это являлось приоритетом в контактах России с палестинской стороной, что в итоге содействовало освобождению Труфанова.



"Искренне рад за семью Александра, особенно, конечно, за его маму Елену Труфанову и бабушку Ирину Татти, с которыми мы находились на связи все время после их освобождения при активном российском участии в ноябре 2023 года", – добавил посол РФ.

Между тем пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что освобожденные заложники, в том числе Труфанов, уже въехали на территорию Израиля.

"Освобожденные заложники в настоящее время направляются в пункт первичного приема на юге Израиля, где они воссоединятся с членами своих семей", – говорится в сообщении.

Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин указывала, что Труфанова должны были освободить на первом этапе сделки.

Кроме того, отпустить российского гражданина обещал замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук во время своего визита в РФ. Он отмечал, что этот шаг станет ответным жестом на позицию России по палестинскому вопросу.