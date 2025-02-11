Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к 15 февраля

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно освободить всех заложников к субботе, 15 февраля, иначе режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен.

"Если их не вернут к 12:00 субботы, я считаю, что пришло время отменить все договоренности и разразится ад", – цитирует Трампа ТАСС.

При этом президент США не стал отвечать на вопрос, что именно предпримет Вашингтон, если ХАМАС не станет выполнять данное требование.

Ранее палестинское движение отложило процесс освобождения новой группы заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня.

В ХАМАС заявили, что на протяжении последних трех недель наблюдались "постоянные нарушения" условий сделки с израильской стороны. В качестве примеров приводятся задержка возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельба по ним и проблемы, возникающие с доставкой гумпомощи.

Израиль заинтересован в полном прекращении огня в секторе Газа, однако это возможно после освобождения всех заложников, ликвидации палестинского движения ХАМАС и деракализации анклава, заявлял официальный представитель израильского кабмина Дэвид Менцер.