Захарова: РФ будет добиваться возвращения из Газы домой всех заложников

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Российская сторона продолжит добиваться скорейшего возвращения на родину не только россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и других заложников. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ, ее комментарий приводится на сайте ведомства.

По мнению Захаровой, чтобы освободить всех заложников из плена, Израиль и ХАМАС должны строго выполнять условия сделки, предусматривающей прекращение огня в секторе Газа на всех этапах реализации соглашения. Она предупредила, что от этого зависит судьба всех граждан, которых удерживают в плену.

Представитель ведомства также напомнила, что благодаря длительным переговорам с ХАМАС по всем каналам российской стороне уже удалось добиться возвращения в 2023 году матери Труфанова Елены и его бабушки Ирины Татти, а также многих других граждан. Причем, как уточнила Захарова, это было реализовано без каких-либо требований встречных шагов с израильской стороны.

"Конкретные результаты, которых удалось добиться в ходе работы на этом приоритетном для нас гуманитарном направлении, побудили руководство Израиля изменить свое негативное восприятие нашего взаимодействия с движением ХАМАС", – отметила дипломат.

Теперь, по ее словам, на смену критики израильская сторона все больше стала прибегать к прагматичному подходу, который объясняется заинтересованностью Израиля в использовании потенциала России как посредника для решения данной проблемы. Например, это выразилось в обращениях израильских представителей к РФ с просьбами продолжать активную работу по данному делу.

"На таком фоне необъективная оценка посла Симоны Гальперин (посол Израиля в РФ. – Прим. ред.) российского вклада в освобождение заложников, мягко говоря, вызывает удивление. Но оставим это, как говорится, на ее совести", – подытожила Захарова.

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 19 января. В этот же день ХАМАС передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).

Владимир Путин призвал МИД РФ сделать все, чтобы Труфанов смог выйти на свободу. Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук во время своего визита в РФ пообещал освободить из плена россиянина на первом этапе сделки. По его словам, это станет ответным жестом на позицию России по палестинскому вопросу.

При этом замглавы политбюро ХАМАС уточнил, что судьба Харкина будет решаться на втором этапе соглашения с Израилем. Однако он подчеркнул, что в качестве ответного жеста Москве россиянин будет одним из первых, кого освободят на данном этапе.

