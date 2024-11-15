Палестинские радикалы опубликовали еще одно видео с удерживаемым в Газе россиянином

Фото: телеграм-канал سرايا القدس الإعلام الحربي (الرسمية)

Боевое крыло палестинского радикального движения "Исламский джихад" – группировка "Сарая аль-Кудс" – опубликовало в своем телеграм-канале еще одно видеообращение россиянина. Он представился Александром Труфановым – заложником, имеющим гражданство РФ и удерживаемым в секторе Газа.

Мужчина на иврите обратился к бывшему главе израильского МВД и главе ультраортодокасальной партии ШАС Арье Дери. Он попросил "не позволить израильскому правительству забыть о заложниках" и не дать им "умереть в тоннелях Газы без возможности быть похороненными на родине". С его слов, именно на Дери и его партии "лежит историческая ответственность". Они должны, считает заложник, вернуть всех удерживаемых в секторе Газа израильтян домой.

Он также сказал, что жизни заложников ежедневно находятся в опасности, и напомнил о религиозной обязанности иудейской общины по выкупу пленных.

Это уже второе видеообращение мужчины за два дня. Прошлое было опубликовано 13 ноября. Тогда заложник рассказал о тяготах жизни в заточении и призвал израильтян добиваться от правительства заключения сделки об остановке боевых действий и освобождении заложников.

При этом в конце мая 2024 года "Исламский джихад" также публиковал видео с россиянином.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".