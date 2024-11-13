Мать удерживаемого в Газе Труфанова призвала освободить своего сына

Фото: телеграм-канал سرايا القدس الإعلام الحربي (الرسمية)

Мать россиянина Александра Труфанова, которого больше года удерживает в секторе Газа радикальное палестинское движение ХАМАС, попросила у израильских властей освободить своего сына из плена. Ее слова передает РИА Новости.

Женщина заявила, что была счастлива, когда увидела своего сына на появившемся в Сети видео живым. Но, по ее словам, она переживает за физическое и психологическое состояние Труфанова. Мать россиянина призвала сына оставаться сильным и держаться.

"Не теряй надежды, мы не перестанем бороться за твое освобождение, пока ты не окажешься здесь, с нами, дома", – подытожила мать Труфанова.

13 ноября группировка "Сарая аль-Кудс" опубликовала видеообращение россиянина, представившегося Александром Труфановым. Молодой человек на иврите рассказал о тяготах жизни в заточении и призвал граждан Израиля добиваться от правительства заключения сделки, которая бы остановила боевые действия и освободила заложников.

Запись подтверждает, что мужчина, захваченный боевиками 7 октября прошлого года, все еще жив. На видеозаписи россиянин, у которого также есть израильское гражданство, говорит, что ему 28 лет, однако 11 ноября ему исполнилось 29. Таким образом, это может указывать на то, что обращение было снято до дня рождения.

"Исламский джихад" при этом публиковал видео с Труфановым в мае этого года.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов сказал, что Россия работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников, в том числе граждан РФ, находящихся в Газе. Дипломат также заявил об активной работе посольств России в Дохе и Тель-Авиве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

