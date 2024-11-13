Палестинские боевики опубликовали видео россиянина, больше года удерживаемого в Газе

Фото: телеграм-канал "Посольство Израиля в России"

Группировка "Сарая аль-Кудс", боевое крыло радикального палестинского движения "Исламский джихад", опубликовала видеообращение россиянина, представившегося Александром Труфановым, который больше года удерживается в плену в секторе Газа. Видео размещено в телеграм-канале группировки.

Молодой человек на иврите рассказал о тяготах жизни в заточении и призвал граждан Израиля добиваться от правительства заключения сделки, которая бы остановила боевые действия и освободила заложников.

Запись подтверждает, что мужчина, захваченный боевиками 7 октября прошлого года, все еще жив. На видеозаписи россиянин, у которого также есть израильское гражданство, говорит, что ему 28 лет, однако 11 ноября ему исполнилось 29. Таким образом, это может указывать на то, что обращение было снято до дня рождения.

"Исламский джихад" при этом публиковал видео с Труфановым в мае этого года.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов сказал, что Россия работает с радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем над освобождением заложников, в том числе граждан РФ, находящихся в Газе. Дипломат также заявил об активной работе посольств России в Дохе и Тель-Авиве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".