Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: россиянина Труфанова скоро освободят из плена

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Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук во время своего визита в РФ сообщил в беседе с РИА Новости о планах по освобождению из плена россиянина Александра Труфанова на первом этапе сделки.

"Это наш ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу", – объяснил он.

При этом, по словам замглавы политбюро ХАМАС, судьба уроженца Донбасса Максима Харкина, который находится в плену у палестинского радикального движения, будет решаться на втором этапе соглашения с Израилем. Однако он подчеркнул, что в качестве ответного жеста Москве россиянин будет одним из первых, кого освободят на данном этапе.

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 19 января. В этот же день ХАМАС передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).

Израильтянки вернулись домой в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности. Их привезли на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где они прошли первичный медицинский осмотр.

В ответ на это в рамках соглашения Израиль освободил первую группу из 90 палестинских женщин-заключенных.

Спустя время Владимир Путин призвал МИД РФ сделать все, чтобы россиянин Труфанов смог выйти на свободу. Российская сторона, в свою очередь, продолжает работу над освобождением Труфанова и выходца из Донбасса.

При этом посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что состояние Труфанова не совсем удовлетворительное, так как он был ранен при захвате в заложники в секторе Газа.

