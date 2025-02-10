Представитель кабмина Израиля: страна заинтересована в полном прекращении огня в Газе

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Израиль заинтересован в полном прекращении огня в секторе Газа, однако это возможно после освобождения всех заложников, ликвидации палестинского движения ХАМАС и деракализации анклава. Об этом заявил официальный представитель израильского кабмина Дэвид Менцер, сообщает РИА Новости.

Спикер кабмина уточнил, что на прошлой неделе в США стартовали консультации насчет второго этапа соглашения между Израилем и ХАМАС. Он включает в себя завершение конфликта и полный вывод израильских военных из Газы вместе с освобождением заложников.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен компенсировать нанесенный Газе ущерб, который оценивается в 100 миллиардов долларов. По его мнению, Нетаньяху нужно искать деньги для покрытия ущерба, а не место для переселения жителей Газы.

Между тем американский лидер Дональд Трамп указал, что США могут установить контроль над сектором Газа и принять участие в его восстановлении с привлечением арабских государств. Он выразил надежду, что палестинцы смогут найти убежище в соседних странах.