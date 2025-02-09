Kan: Израиль выполнил условие сделки с ХАМАС и вывел войска из центра сектора Газа

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Израиль выполнил условия соглашения с ХАМАС о прекращении огня и полностью вывел войска из коридора Нецарим, разделяющего сектор Газа на север и юг, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Kan.

Таким образом палестинцы получили возможность свободно перемещаться по территории анклава.

По данным журналистов, в настоящий момент израильские военные дислоцируются в филадельфийском коридоре, находясь границе сектора Газа и Египта. Местом их расположения также являются район, на территории которого расположен КПП Рафах, и буферная зона безопасности, созданная внутри анклава по всему периметру его границ.

Отход израильских войск из коридора Нецарим был преведен постепенно на фоне реализации сделки по освобождению заложников и полностью завершился в субботу, 8 февраля, уточнили СМИ.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. В рамках сделки движение передало Красному Кресту израильских заложниц. В свою очередь, Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

Кроме того, 8 февраля на территорию Израиля прибыли три освобожденных из сектора Газа заложника. Также началась процедура освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем. Всего в обмен на возвращение заложников из Газы планируется выпустить 183 человека.