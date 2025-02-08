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08 февраля, 19:22

Политика

Представитель ХАМАС заявил, что соглашению о прекращении огня в Газе угрожает срыв

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

Соглашению о прекращении огня в секторе Газа угрожает срыв, считает член политбюро ХАМАС Басем Наим, слова которого приводит AFP.

Стороны еще не приступили к переговорам по второму этапу реализации соглашения, которые должны были начаться 3 февраля, говорится также в статье.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал международных партнеров оказать давление на стороны конфликта, чтобы никто не препятствовал ходу переговоров.

1 февраля Иордания, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар заявили о праве палестинской администрации взять под свой контроль сектор Газа как часть территории Палестины.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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