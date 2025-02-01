Главы МИД 5 государств заявили о праве палестинской администрации взять под контроль Газу

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Иордания, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар заявили о праве палестинской администрации взять под свой контроль сектор Газа как часть территории Палестины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на совместное заявление пяти арабских государств.

Во встрече, посвященной данному вопросу, также присутствовал генеральный секретарь ЛАГ. В результате участники договорились продолжить работу над тем, чтобы палестинская администрация смогла взять на себя свои функции в секторе Газа как части оккупированной палестинской территории наряду с Западным берегом и Восточным Иерусалимом.

Это позволит международному сообществу решать гуманитарную катастрофу, с которой столкнулся сектор из-за израильской агрессии, пояснили в заявлении.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. После этого палестинское движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста, а Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

В субботу, 1 февраля, ХАМАС передало представителям Красного Креста еще двоих израильских заложников. Освобожденные Офер Кальдерон и Ярден Бибас пересекли израильскую границу в сопровождении сил Армии страны и направились в начальный пункт приема на юге Израиля.

В ответ на освобождение израильских заложников Тель-Авив должен отпустить 90 палестинских заключенных, включая девятерых с пожизненным заключением.