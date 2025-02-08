Верховный лидер Ирана заявил, что ХАМАС одержал победу над Израилем и США в Газе

Фото: ТАСС/AP/Jehad Alshrafi

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа стало победой радикального палестинского движения ХАМАС над Израилем и США, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Вы победили сионистский режим (Израиль – Прим. ред.) и, по сути, США, не позволив им достичь ни одной из своих целей", – цитирует политика ТАСС.

Он также отметил, что такое развитие событий стало "победой правды над ложью" и назвал народ сектора Газа образцом для всех людей, которые поддерживают идеи исламского сопротивления.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. В рамках сделки движение передало Красному Кресту израильских заложниц. В свою очередь, Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

Кроме того, 8 февраля на территорию Израиля прибыли три освобожденных из сектора Газа заложника. Также началась процедура освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем. Всего в обмен на возвращение заложников из Газы планируется выпустить 183 человека.