Ynet: процедура освобождения палестинских заключенных началась в израильских тюрьмах

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Процедура освобождения палестинских заключенных началась в израильских тюрьмах, следует из материале издания Ynet.

Так, заключенных выводят из тюрьмы "Офер" и начинают размещать в автобусах, готовя их к транспортировке к местам освобождения. В обмен на возвращение заложников из сектора Газа из тюрем будут выпущены 183 человека.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 19 января. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал международных партнеров оказать давление на стороны конфликта, чтобы никто не препятствовал ходу переговоров.

При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы взять на себя ответственность за сектор Газа и заняться его реконструкцией. Он также считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул недопустимость этнических чисток и поддержал двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта.

