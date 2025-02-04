ХАМАС заявило о начале переговоров по второму этапу прекращения огня в Газе

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Представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа объявил начало переговоров и контактов по второму этапу соглашения о перемирии в секторе Газа, передает РИА Новости.

Второй этап сделки, возможно, предусмотрит освобождение еще ряда заложников и полноценное прекращение огня, а также вывод войск Израиля.

Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США. Они создали координационный центр в Каире. Кроме того, страны предполагают третий этап переговоров. В него должен войти обмен телами погибших, окончание блокады Газы и его восстановление.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. В рамках сделки движение передало Красному Кресту израильских заложниц. В свою очередь, Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

Также 1 февраля движение ХАМАС передало еще двух заложников, Тель-Авив за это должен отпустить 90 палестинских заключенных.

Между тем премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал международных партнеров оказать давление на стороны конфликта, чтобы никто не препятствовал ходу переговоров.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия получает сигналы о проблемах при реализации прекращения огня в Газе. По его словам, Израиль продолжает военные действия на западном берегу реки Иордан.